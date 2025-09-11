La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) ha cumplido su sueño. Siete años y medio después de irse, vuelve al Athletic en una operación retorno muy ... complicada y que ha estado a punto de irse al garete. El jefe de la Cámara de Disputas de la organización, el abogado neerlandés Fracs de Weger, acaba de dictaminar que el central internacional debe ser inscrito como jugador del club de San Mamés, según ha comunicado el Athletic.

La resolución de la FIFA autoriza a la Federación Española a solicitar a la saudí el Certificado de Transferencia Internacional. En traspasos entre distintos países, son las federaciones nacionales implicadas las que validan la documentación facilitada. Es un proceso rápido y que apenas tarda. La Española pide el CTI y desde Riad se da el ok. A partir de ahí, el Athletic podrá inscribir al jugador en la Liga para competiciones nacionales.

¿Y la Champions, cuya fecha de inscripción concluyó el pasado 2 de septiembre? Pese a que la FIFA da el ok a su inscripción, ni el Athletic ni el jugador saben si podrá tomar parte en la liguilla del torneo que arranca el miércoles en San Mamés. Se entiende que la UEFA hará una salvedad por venir de una instancia superior y porque el recurso se presentó antes del plazo de cierre de inscripciones en la máxima competición continental, pero hay que esperar al ok del gobierno del fútbol europeo.

Este escenario supone un enorme alivió para Ernesto Valverde. El entrenador tenía claro que para un curso de tanta exigencia como el actual -con cuatro competiciones, entre ellas la Champions-, Laporte era el central que elevaba el nivel competitivo del eje de la defensa rojiblanca.

Con Yeray sancionado por dopaje y Egiluz de baja lo que resta de campaña, Valverde vuelve a contar con tres centrales de primera plantilla, Vivian, Paredes y el francés. Cuando la FIFA dijo no, se extendió una enorme depresión en el entorno del Athletic. Alcanzó tal calibre que el propio entrenador decidió salir en público a proclamar «no nos lamentemos tanto y miremos hacia adelante».

El club rojiblanco y el central han tenido que pelear para lograr su objetivo después de verse sacudidos por una enorme tormenta cuando la FIFA se negó a inscribir al jugador porque el Al-Nassr facilitó fuera de plazo (las 23.59.59 horas del lunes 1 de septiembre) la documentación del traspaso del central al club rojiblanco.

La directiva de Jon Uriarte había pactado pagar 10 millones y tiene firmado un contrato con el central internacional por tres años a cambio de algo más de 4,5 millones netos por campaña. Estos acuerdos quedaron en barbecho con la negativa de la FIFA, pero vuelven a estar en vigor.

El Athletic y el jugador no se quedaron cruzados de brazos ante la crítica situación. Con el futbolista a la espera en Bilbao, elevaron un recurso ante el jefe de la Cámara de Disputas de la organización. Es un órgano que se dedica a resolver situaciones como las derivadas de contratos y los salarios de los jugadores.

El Athletic puede sacar pecho. Ha logrado que la FIFA rectifique, algo muy poco habitual. El gobierno del fútbol mundial es enemigo de las excepciones. Es comprensible teniendo en cuenta que en este mercado de verano ha validado 12.000 fichajes. Por eso que se ocupara del problema del Athletic y Laporte y que echara marcha atrás parecía un escenario demasiado remoto.

Pero el Athletic ha puesto en evidencia la potencia de sus servicios jurídicos. El club ha presentado en sus alegaciones pruebas que confirman que las tres partes firmaron los acuerdos antes de las 24.00 horas del 1 de septiembre. Fuentes de la FIFA indican que el club rojiblanco ha demostrado que todo estaba en regla y rubricado a las 23.56 horas, tal y como avalaron la Federación y LaLiga.

El argumento rojiblanco que ha sido dado por bueno es que las tres partes estaban de acuerdo en la operación y que un error de una de ellas al entregar la documentación generó el problema.

Ibaigane pidió la denominada 'excepción de validación', que recoge que una ficha es admitida si se entiende que ha sido rechazada por un despiste de la otra parte. La FIFA da por buena esta tesis y echa marcha atrás en su primera decisión.

'Excepción de validación'

Los saudíes subieron después de las 23.59.59 del 1 de septiembre, cuando se cerró el mercado en España, la documentación en el Sistema de Correlación de Transferencias (TSM, por sus siglas en inglés).

¿Por qué se alargaron tanto las negociaciones? Fuentes cercanas a las mismas indican a El Correo que el problema es que el Al-Nassr no se lo quería traspasar al Athletic sino a alguno de los otros clubes que presentaron una oferta económica superior que los diez millones rojiblancos.

Los saudíes, que habían pagado 27 millones de traspaso dos años antes al City, tuvieron alguna oferta en el entorno de 20 millones e insistían en que el central fuera al club que llegaba a esa cantidad. Laporte, sin embargo, se negó en redondo e insistió en que sólo quería volver al Athletic. Este periódico indicó que Aston Villa, en el mercado de invierno, y Olympique Marsella, Bayer Leverkusen, Nápoles y Como, en el recién cerrado de verano, intentaron en vano su fichaje.

Se trata de una plataforma 'online' para certificar los traspasos internacionales. Cuando se hace una operación, el vendedor y el comprador suben los datos (rescisión del contrato, el que ha firmado con su nuevo club y el acuerdo de traspaso entre las dos entidades). Si ambas versiones coinciden y cuenta con el aval de cada una de las federaciones nacionales, se da el ok.

La primera negativa de la FIFA provocó que el contrato del jugador con el Al-Nassr siguiera vigente. Como los saudíes no metieron en hora su documentación para llevar a cabo la operación, ninguno de los acuerdos anteriores entre las partes era válido.

El contrato de un jugador se extingue cuando se ejecuta el transfer y sus derechos pasan a otro club. Como eso no sucedió en un primer momento, el central tenía un año más de contrato con los saudíes a cambio de 25 millones.

Laporte tendría que haber regresado a Riad en caso de una respuesta negativa de la FIFA. De hecho, tal y como desveló este periódico, fue inscrito por su club en la lista de jugadores de la Champions asiática, aunque no en la Liga y la Copa nacionales, en donde hay limitación de extranjeros (ocho, y con Laporte había nueve en el Al-Nassr).

Sólo volverá a pisar Riad cuando vaya con el Athletic en enero a jugar la Supercopa. Su etapa en el Al-Nassr queda atrás. Ahora lo próximo es que vaya a Lezama y que sea presentado, algo que sucederá en breve.