Cholo Simeone, durante la rueda de prensa previa al derbi contra el Rayo Vallecano. Efe
Jornada 6

Expediente Simeone: «Paciencia y trabajo, no hay otra»

El técnico del Atlético no consigue dar con la tecla del equipo que registra sus peores números desde que está al mando para afrontar dos derbis seguidos en el Metropolitano

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:20

El Metropolitano será el escenario que juzgue los dos derbis que afronta el Atlético durante esta semana, primero mañana frente al Rayo Vallecano y el ... sábado contra el Real Madrid. Con la necesidad de ganar tras el peor arranque de temporada desde que Simeone está al frente del equipo con solo seis puntos de quince posibles, los colchoneros no pueden permitirse fallar. El técnico argentino tiene además el reto de dar con la tecla para revertir una situación en la que el tiempo corre en su contra.

