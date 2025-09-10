Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yeray con Ernesto Valverde, en un partido de Liga Europa. Reuters

Así se enteró Yeray de que había dado positivo: «Me volví loco buscando por el móvil qué era la canrenona»

El central ha explicado en rueda de prensa cómo se enteró del resultado de la prueba de dopaje

Gabriel Cuesta

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:06

Lo que parecía un día más de entrenamiento en Lezama acabó siendo el inesperado comienzo de unos «meses difíciles» para Yeray. Fue después de un ... entrenamiento, la mera rutina, cuando todo se torció. «Al mister se le cambió la cara y me dijo que tenía que hablar con Josean (en referencia a Josean Lekue, jefe de los servicios médicos del Athletic). Ahí ya sabía que algo pasaba. No sabía el qué, pero algo raro tenía que pasar», ha relatado el central durante la comparecencia en el Cartlon para explicar el caso de dopaje que le mantiene durante diez meses apartado de los terrenos de juego y sus compañeros.

