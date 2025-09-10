Así se enteró Yeray de que había dado positivo: «Me volví loco buscando por el móvil qué era la canrenona»

Lo que parecía un día más de entrenamiento en Lezama acabó siendo el inesperado comienzo de unos «meses difíciles» para Yeray. Fue después de un ... entrenamiento, la mera rutina, cuando todo se torció. «Al mister se le cambió la cara y me dijo que tenía que hablar con Josean (en referencia a Josean Lekue, jefe de los servicios médicos del Athletic). Ahí ya sabía que algo pasaba. No sabía el qué, pero algo raro tenía que pasar», ha relatado el central durante la comparecencia en el Cartlon para explicar el caso de dopaje que le mantiene durante diez meses apartado de los terrenos de juego y sus compañeros.

Es Lekue quien le comunica que «en el control de sangre del partido de la Europa League (ante el Manchester United) había salido un resultado adverso.». «La primera sensación fue de incredulidad, de no saber lo que había pasado», reconoce el central, que estos meses entrenará con el Derio mientras cumple la sanción de la FIFA, que le prohíbe utilizar las instalaciones del club.

Nada más llegar a casa, Yeray siguió dándole vueltas. No entendía nada. «Me empecé a volver loco. A buscar por el móvil. Me salía que era un diurético... y no sabía ni lo que era. A base de buscar, encontré que la canrenona tenía algo que ver con el tratamiento contra la alopecía y la caída del pelo». Según había detallado antes, tanto él como su pareja se sometían estos últimos meses a un tratamiento de ese tipo. Según el central, una noche se le acabó su medicación y tomó la pastilla de su pareja «pensando que era igual» que la suya. «Llame a Josean y de ahí sacamos de dónde había salido», confesaba.

«Error humano»

El defensa ha reconocido este «error humano» que le ha supuesto vivir «unos meses difíciles». Lo hacía arropado por la plantilla, el cuerpo técnico y parte de la junta directiva en el Cartlon. «Nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida. Estos meses renuncio a cobrar mi sueldo porque no estoy disponible», explicaba.

El central rojiblanco seguirá ejercitándose en el Derio de Muniain hasta que pueda reincorporarse a Lezama el próximo 2 de febrero, dos meses antes de que se termine la sanción. Este lunes la UEFA hacía público que la sanción que le impone es de diez meses al considerar su caso «una infracción no intencionada de las normas antidopaje». Eso le permitirá volver a competir a partir del próximo 2 de abril, ya que se acogió de forma voluntaria a la suspensión provisional el pasado 2 de junio.

El rojiblanco comenzó a entrenar con el Derio que prepara Iker Muniain al tratarse de un club no profesional de Tercera Federación. Este mismo lunes, pocas horas después de conocerse la decisión de la UEFA, el central entrenaba junto a sus compañeros estos meses. La baja del central llega para Valverde en un momento delicado. El eje de la defensa está falto de efectivo y todo apunta a que en algún momento al técnico le tocará tirar de cantera. Paredes y Vivián son los únicos consolidados en el puesto al caerse el sancionado Yeray, el lesionado Egiluz (con una grave lesión de ligamento cruzado) y el fallido fichaje de Laporte.