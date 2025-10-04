Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diego Pablo Simeone controla el entrenamiento de sus futbolistas. Efe
Jornada 8

Duelo de rachas en Balaídos

El Atlético busca mantener su racha de victorias ante un Celta que no ha ganado en Liga y que no derrota a los rojiblancos desde la temporada 2018-19

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:51

Celta y Atlético se miden en un partido de contrastes. Los vigueses quieren lograr su primera victoria en Liga, tras el triunfo del jueves en ... la Europa League ante el PAOK, y los rojiblancos quieren ampliar, lejos del Metropolitano, la buena racha que ha completado en los últimos diez días ante Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Frankfurt en los que han marcado 13 goles a favor. El conjunto gallego no sabe lo que es ganar en Liga y tras cinco empates y dos derrotas, lo que supone la tercera temporada que comienza sin victoria tras siete jornadas en la competición doméstica. En la temporada 1956-57 sumó cuatro empates y tres derrotas, mientras que peor fue en la y 1982-83, cuando apenas sumó dos empates y sufrió cinco derrotas. Una derrota o un empate convertiría el actual en el peor arranque histórico celtiña.

