Dani Olmo se duele del hombro tras caer lesionado durante el Barça-Atlético. Alejandro García (Efe)
LaLiga EA Sports

Dani Olmo será baja hasta enero

El futbolista del Barça sufrió una luxación en el hombro izquierdo durante el partido disputado el martes contra el Atlético

D. P.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:28

Comenta

Malas noticias para el Barça en medio de la dulce, por otro lado, resaca que dejó el duelo con el Atlético disputado el martes en ... el Camp Nou y que se resolvió con victoria del conjunto azulgrana por 3-1. Dani Olmo se lesionó en la acción que acabó con el segundo de los goles que anotó el cuadro que dirige Hansi Flick y no volverá a jugar hasta enero de 2026.

