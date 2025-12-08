El Celta devuelve al Real Madrid de Xabi Alonso a la casilla de salida

El Real Madrid de Xabi Alonso vuelve a la casilla de salida en puertas de la exigente visita del Manchester City al Bernabéu. Precisamente en ... su retorno al coliseo de La Castellana, 36 días después, el conjunto blanco confirmó que la contundente victoria ante el Athletic en San Mamés fue un mero espejismo, fruto en mayor medida del acierto de Mbappé y las paradas de Courtois que de un paso adelante en cuanto al juego.

Lo corroboró una auténtica debacle frente a un buen Celta, que asaltó Chamartín con un doblete de Williot Swedberg para dejar muy tocado a un Madrid que se queda sin el lesionado Militao y perderá para el siguiente envite liguero, frente al Alavés en Mendizorroza, a los expulsados Fran García y Carreras. Cuando quiso dar un paso al frente, el equipo de Xabi Alonso, otra vez perezoso en la presión y el desempeño defensivo, ya estaba por detrás en el marcador y con un jugador menos. Su reacción en el tramo final, tardía e insuficiente.

Xabi Alonso, que volverá a estar bajo la lupa frente al City de Guardiola, dio la alternativa a Asencio, junto a Militao y Carreras, central zurdo en una línea defensiva de tres, con Valverde y Fran García como carrileros, un esquema que en fase ofensiva situaba al uruguayo y al canario como extremo y lateral derecho, respectivamente. Mientras, Arda Güler regresaba a la sala de máquinas, junto a Tchouaméni, ya que Camavinga no llegaba al 100%.

Real Madrid Courtois, Asencio (Rodrygo, m. 55), Militao (Rüdiger, m. 24), Carreras, Fran García, Valverde, Güler (Gonzalo, m. 74), Tchouaméni, Bellingham, Mbappé y Vinicius. 0 - 2 Celta Radu, Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza (Javi Rueda, m. 71), Moriba, Miguel Román (Fran Beltrán, m. 84), Pablo Durán (Williot, m. 46), Borja Iglesias (Iago Aspas, m. 88) y Bryan Zaragoza (Jutglà, m. 71). Goles: 0-1: m. 54, Williot. 0-2: m. 90+3, Williot.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz). Amonestó a Bellingham, Xabi Alonso, Moriba, Valverde y Rodrygo. Expulsó a Fran García (m. 65) y Carreras (m. 90+2) por dobles amarillas. Roja directa a Endrick (m. 90+3).

Incidencias: Partido de la jornada 15 de Liga disputado en el Santiago Bernabéu ante 74.511 espectadores.

El turco, algo decepcionante en sus últimas actuaciones y lastrado por cierta indefinición, se encontraba con una reválida para determinar además su encaje con Bellingham, otra vez imposible. Enfrente, un Celta que fiel a su estilo, saltó al Bernabéu dispuesto a combatir sin renunciar al balón. Buena puesta en escena del conjunto gallego, favorecida, eso sí, por una presión madridista deslavazada.

Un destello de calidad en la zurda de Güler, capaz de superar a Mingueza con un buen gesto técnico, generó la primera opción del partido, antecesora de una oportunidad todavía mejor de Bellingham, buen cabeceador que, al alimón con Militao, se encontró con el vuelo sin motor de Radu tras un saque de esquina.

Transcurría sin mayores sobresaltos el partido cuando llegó otra mala noticia para Xabi Alonso en forma de lesión. Militao, tan asiduo de la enfermería en los últimos tiempos, se rompió en una pugna en velocidad ante Pablo Durán. Nefasto contratiempo para el Real Madrid, con su mejor central del momento fuera de juego, encarando el camino hacia vestuarios sin apenas poder caminar, y una zaga todavía más en cuadro para el duelo de Champions contra el City.

La lesión de Militao enfrió todavía más un choque en el que el Madrid no había entrado en calor. Apenas dos intentonas de Asencio y Rüdiger desde la distancia, caricias para un Celta cómodo. Sin espacios, en la primera parte se vio muy poco de Mbappé y Vinicius, que, eso sí, en su única aparición puntual generaron a Güler una buena ocasión que el otomano no pudo aprovechar con un remate algo apurado. Entrega inicial pobre del equipo blanco, y pudo ser peor en una buena jugada trenzada por el Celta que, justo antes de retirarse tocado, Pablo Durán no acertó a rematar.

Una buena intentona de puntera por parte de Vinicius, en la única ocasión en la que el brasileño pudo explotar sus virtudes al espacio tras un pase en largo, cerró un acto inicial tibio por parte del Real Madrid. Necesitaba una marcha más el equipo de Xabi Alonso para evitar otro tropiezo liguero, pero lo que se encontró tras la reanudación fue un sopapo. Excelente recurso de Williot para definir y aprovechar la pasividad del Madrid en el aspecto defensivo.

Harakiri blanco

Apurado por el resultado, el técnico guipuzcoano introdujo en la ecuación a Rodrygo, deshaciendo el planteamiento inicial con una apuesta más ofensiva. Y es que el cuadro de Chamartín necesitaba imperiosamente desborde por la banda. Sin embargo, lo cierto es que el Celta se adueñó del balón, provocando los pitos del Bernabéu. El Madrid, un manojo de nervios, se desquició definitivamente con una inexplicable doble amarilla a Fran García en apenas un minuto.

En inferioridad, al Madrid ya solo le quedó su proverbial estrella en mitad del caos. Tocó a rebato el conjunto blanco, ahora sí aplicado en la presión, pero esta vez no contó con la pólvora de Mbappé, que envió alto un intento de sorprender por arriba a Radu. Insistió el equipo de Xabi Alonso, mejor con diez, y rozó el empate en un testarazo ligeramente desviado de Gonzalo, pero ni eso rescató con una reacción muy tardía, disuelta definitivamente por un epílogo caótico. Carreras también se ganó la expulsión, fruto de la frustración, y en mitad del aluvión de tarjetas y el harakiri blanco Williot sentenció el triunfo celeste.