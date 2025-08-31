Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Rayo celebran el gol de Fran Pérez, con Jules Koundé en primer plano. I. Infantes / Reuters
Jornada 3

El Barça salva un polémico punto en Vallecas

Los azulgranas empatan ante el Rayo con un discutido penalti que no se pudo revisar y gracias a un colosal Joan García

Daniel Panero

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:40

El Barça salvó este domingo un punto en Vallecas, y gracias. El conjunto que dirige Hansi Flick firmó un partido muy discreto ante el Rayo, ... empató a uno y dejó una de las imágenes más polémicas de la temporada después de que el 0-1 llegara tras un discutido penalti sobre Lamine Yamal que no se pudo revisar por problemas técnicos del VAR. Los culés no supieron administrar la ventaja y solo Joan García fue capaz de sostener al Barça con una actuación que le consagra como el nuevo amo y señor de la portería azulgrana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  4. 4

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  5. 5

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  6. 6 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  7. 7

    La controvertida calle del héroe Tomás de Sostoa
  8. 8

    La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa
  9. 9 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  10. 10 Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça salva un polémico punto en Vallecas

El Barça salva un polémico punto en Vallecas