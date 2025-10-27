Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Giuliano Simeone celebra su gol al Betis. Julio Muñoz / EFE
Jornada 10

El Atlético despega a domicilio con un convincente triunfo ante el Betis

El conjunto colchonero, acertadísimo en las transiciones, asalta La Cartuja con golazos de Giuliano y Baena, da un golpe encima de la mesa en una salida complicada y asciende al cuarto puesto

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:58

Comenta

Necesitaba como el comer un triunfo a domicilio el Atlético, que esta temporada no había estrenado su casillero de victorias lejos del Metropolitano después de ... cuatro viajes en Liga y dos más en la Liga de Campeones. Los puntos como foráneo, fundamentales en la lucha entre los mejores del campeonato, lastraban hasta ahora las aspiraciones de un conjunto colchonero revitalizado por el primer éxito visitante del curso. Y qué triunfo, con un Betis aspirante a la zona Champions como rival y además convincente, sobre todo en una notable primera parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  4. 4 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  7. 7 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  8. 8

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  9. 9 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Atlético despega a domicilio con un convincente triunfo ante el Betis

El Atlético despega a domicilio con un convincente triunfo ante el Betis