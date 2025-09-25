Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Julián Álvarez celebra uno de sus tres goles al Rayo. Javier Soriano / AFP
Julián Álvarez rescata al Atlético en el otro derbi antes del derbi

El 'hat-trick' de La Araña rubrica una emocionante remontada colchonera ante el Rayo, en una noche de locos en la que el equipo de Simeone jugó con fuego

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:07

Julián Álvarez escogió la mejor opción posible para reivindicarse, tras su «siempre a mí» en el banquillo visitante de Son Moix, cuando Simeone decidió prescindir ... de La Araña para el tramo decisivo del duelo en Mallorca. Sobre el césped, como los grandes, decidió responder el atacante argentino, llamado a ser el futbolista diferencial de este Atlético, como demostró el 'hat-trick' que rescató este miércoles por la noche a su equipo de un nuevo tropiezo en el pequeño derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, que sirvió de antesala al gran derbi contra el Real Madrid.

