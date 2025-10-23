Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Thibaut Courtois hace un gesto a la afición del Real Madrid tras la victoria ante la Juventus. EP

Courtois echa el cerrojo preclásico

Decisivo frente al Getafe y la Juventus, el gigante belga logra que este Madrid de luces y sombras se abone al unicerismo antes de examinarse frente al Barça

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:46

Comenta

«Se trataba de trabajar el partido, de buscar una y de no perder el equilibrio». Esta explicación de Xabi Alonso tras el sufrido triunfo ante la Juventus ... resume el método del técnico tolosarra, un preparador ecléctico porque ha crecido desde modelos tan diferentes como Pep Guardiola, Rafa Benítez o José Mourinho, entre otros. Si alguien esperaba una versión del Real Madrid post Ancelotti más vistosa o de más rock & roll, se engañaba. Pragmático, el preparador guipuzcoano tiene claro que si es decisivo en las áreas merced al 'killer' Mbappé y al salvador Courtois, probablemente mejor portero del mundo, la clave del éxito reside en no perder el orden y ser paciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  4. 4 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  5. 5 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  6. 6 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  7. 7

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  8. 8 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  9. 9 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  10. 10 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Courtois echa el cerrojo preclásico

Courtois echa el cerrojo preclásico