Cazorla, en un entrenamiento con el Real Oviedo. Álex Piña

Cazorla: «No puedo permitir que ensucien mi imagen»

El capitán censura los bulos creados en las redes sociales y recuerda a la afición que: «Tenemos dos opciones: matarnos entre todos o morir juntos»

Ramón Julio García

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:24

El capitán del Real Oviedo, Santi Cazorla, salió al paso de los rumores que circulaban en los últimos días tras la destitución de Veljko Paunovic. ... En su comparecencia ante los medios, el jugador mostró una mezcla de tristeza, gratitud y firmeza: «Antes de vuestras preguntas me gustaría agradecer a Paunovic, con el que tengo una gran relación y pude hablar con él ayer personalmente. Agradecerle todo su trabajo y lo que hemos conseguido, forman parte de la historia de este club para siempre», declaró.

