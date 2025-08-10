Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El madridista Eduardo Camavinga, lesionado, en una imagen de archivo. afp

Camavinga, primer lesionado de la pretemporada exprés del Real Madrid

El centrocampista francés sufre un esguince de tobillo y será baja en el estreno liguero del equipo de Xabi Alonso ante Osasuna en el Bernabéu

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:26

La pretemporada exprés comienza a pasarle factura al renovado Real Madrid de Xabi Alonso en forma de lesiones. El primero en caer ha sido Eduardo ... Camavinga, que sufre un esguince en su tobillo derecho, según ha informado el club blanco en un comunicado, y se perderá el comienzo de LaLiga, el próximo martes 19 de agosto frente a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu.

