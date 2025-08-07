Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Barça retira la capitanía a Ter Stegen

El club azulgrana reacciona así a la decisión del portero alemán de negarse a firmar el informe médico que debía presentar a LaLiga para su valoración

Daniel Panero

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:30

Nuevo capítulo del culebrón entre el Barça y Marc-André ter Stegen. El club azulgrana reacciona a la controvertida decisión del portero alemán de negarse a firmar el informe médico ... sobre su lesión que la institución debía remitir a LaLiga para su valoración y retira el brazalete de capitán al jugador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  4. 4 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  5. 5 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  6. 6 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  7. 7 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  10. 10 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça retira la capitanía a Ter Stegen

El Barça retira la capitanía a Ter Stegen