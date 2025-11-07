Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Barcelona regresa al Camp Nou. Efe
Barcelona

El Barça se reencuentra con el Camp Nou 894 días después

La plantilla de Flick disfruta del exitoso primer entrenamiento en su renovado estadio, donde rugieron cerca de 22.000 aficionados que agotaron las entradas

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:29

Día muy especial en Barcelona. Más de dos años han tenido que pasar para que el conjunto azulgrana vuelva a pisar el césped del Camp ... Nou. Este viernes, en un entrenamiento a puerta abierta los jugadores dirigidos por Hansi Flick han podido disfrutar de su remodelado estadio ante cerca de 22.000 aficionados que han mostrado su emoción desde el primer momento y que tuvieron que pasar por caja y pagar diez euros el público en general y cinco los socios culés. La recaudación íntegra tendrá una finalidad solidaria al ir destinada al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundació Barça para ayudar a niños y jóvenes enfermos.

