El Barcelona prepara su duelo ante el Sevilla. Efe
Jornada 8

El Barça necesita levantarse en el Pizjuán

Los culés se presentan en Sevilla sin Lamine Yamal, con molestias de pubis, pero con el objetivo de desquitarse tras la derrota ante el PSG

Daniel Panero

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:26

Comenta

El Barcelona tiene este domingo una prueba de carácter en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto que dirige Hansi Flick ha recibido dos palos esta semana ... con la derrota ante el Paris Saint-Germain y con la lesión de Lamine Yamal. Estos dos percances marcarán un partido en el que los azulgranas necesitan seguir con la buena dinámica mostrada en la Liga y aferrarse al liderato logrado la pasada jornada tras el manotazo sufrido por el Real Madrid ante el Atlético.

