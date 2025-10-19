Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan Laporta, presidente del Barcelona. EP
Barcelona

El Barça tiene una deuda a corto plazo de 140 millones, aunque Laporta se presenta como salvador

«Estamos mucho mejor que cuando llegamos, pero no hay más ciego que el que no quiere ver», aseguró el presidente del club culé en la asamblea de socios

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:56

Comenta

El Barcelona presentó este domingo sus cuentas ante la asamblea de socios para la aprobación del cierre del ejercicio anterior y del presupuesto correspondiente a ... la próxima temporada. A pesar de que el club sigue teniendo numerosas deudas millonarias a largo y corto plazo, Joan Laporta, presidente del club catalán, se ha presentado como un salvador, mostrándose satisfecho y orgulloso de las gestiones que ha realizado su junta durante este tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  4. 4

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  7. 7

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  8. 8 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  9. 9

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  10. 10 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça tiene una deuda a corto plazo de 140 millones, aunque Laporta se presenta como salvador

El Barça tiene una deuda a corto plazo de 140 millones, aunque Laporta se presenta como salvador