Alexander Sorloth celebra uno de sus tantos ante el Oviedo. Afp
Jornada 14

El Atlético hace historia por la vía rápida

El conjunto colchonero bate el récord de la Liga de partidos adelantándose y sella la victoria ante el Oviedo con un doblete de Sorloth en una gran primera parte

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:55

Comenta

Día para guardar en los libros de historia en el Metropolitano. El Atlético, que superó con solvencia y por la vía rápida al Oviedo, ha ... batido un registro que ostentaba el Real Madrid hace más de 30 años para convertirse en el primer equipo en conseguir adelantarse en el marcador en las primeras 14 jornadas de la Liga. Por si fuera poco, con este triunfo el Cholo Simeone también ha igualado las 323 victorias logradas por Miguel Muñoz dirigiendo un banquillo de Primera, y solo es cuestión de tiempo que consiga superar las 344 que logró en su momento otra leyenda colchonera como es Luis Aragonés.

