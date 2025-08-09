Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Julián y Baena celebran el tanto frente al Newcastle. Efe
Atlético

El Atlético despeja las dudas y vence al Newcastle

Los del Cholo consiguen su primera victoria de la pretemporada contra un duro rival por 0-2, con los goles de Julián y Griezmann en la segunda parte

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:05

A la tercera fue la vencida. Tras caer frente al Oporto y empatar contra el Rayo Vallecano, el Atlético ha conseguido su primera victoria de ... la pretemporada después de ganar al Newcastle por 0-2, con los goles de Julián Álvarez y Griezmann en la segunda parte. De esta manera, los del Cholo superan una prueba exigente y consiguen despejar las dudas que podrían haber surgido durante los partidos previos, dando muestras de lo que podría ser el primer equipo titular de la temporada y dejando buenas señales de lo que está por venir con las caras nuevas.

