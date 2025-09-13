El Atlético castiga los errores del Villarreal y suma su primera victoria

A la cuarta llegó una importante y merecida victoria para el Atlético. Los de Simeone condenaron los errores del Villarreal para dar la primera alegría ... a su afición. Pablo Barrios y Nico González aprovecharon los regalos de Julián y Marcos Llorente, respectivamente, ante un submarino amarillo que se mostró muy blando en ambas áreas y terminó pagando muy caro los fallos individuales ante la mejor versión del conjunto colchonero.

El partido servía para ambos equipos como el aperitivo de la Champions. Aunque para el Atlético también era un examen previo a esa cita debido al mal comienzo de temporada. Para el duelo Simeone, además de la ya conocida baja de Baena, que no pudo jugar ante su antiguo equipo, pagó el peaje del parón de selecciones con la lesión muscular de Almada y dio descanso tanto a Cardoso como a Hancko. Colocó a Koke en el doble pivote junto a Pablo Barrios, premió a Griezmann, que fue el escolta en la punta del ataque de Julián Álvarez, y Ruggeri volvió al lateral. Además, hizo debutar a Nico González, que se estrenó a lo grande con un gran partido por banda izquierda, en detrimento de Connor Gallagher.

Menos factura pasó el parón a Marcelino, que introdujo cuatro novedades. El flamante y más caro fichaje de la historia del Villarreal, Mikautadze, entró de primeras al once, Thomas Partey volvió a reencontrarse con la que fue su afición durante ocho campañas, Renato Veiga, que estuvo cerca de fichar por el Atlético durante este verano, formó en defensa, y Moleiro sumó su primera titularidad tras la marcha de Yéremy Pino.

Atlético Oblak, Llorente, Le Normand (Pubill, min. 77), Lenglet, Ruggeri (Hancko, min. 75) (Galán, min. 82), Koke, Barrios, Giuliano, Nico González (Gallagher, min. 75), Griezmann y Julián Álvarez (Sorloth, min. 45). 2 - 0 Villarreal Luiz Junior, Foyth, Mouriño, Renato Veiga, Cardona (Pedraza, min. 78), Parejo, Thomas Partey (Gueye, min. 63), Buchanan, Moleiro (Comesaña, min. 63), Mikautadze (Oluwaseyi, min. 78) y Pépé (Ayoze, min. 63). Goles: 1-0: min. 9, Barrios. 2-0: min. 52, Nico González .

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Parejo, Julian, Renato Veiga, Ruggeri, Mouriño y Pedraza.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga, disputado en el Metropolitano.

La afición respondió a la llamada que hizo Simeone en la rueda de prensa previa al partido apretando desde el comienzo y los jugadores rojiblancos salieron como si de una final se tratara. El Atlético comenzó presionando arriba y siendo dominante. En una de esas presiones, Cardona cometió un error de los que condena con un pase atrás que lanzó a Julián Álvarez, que sacó su magia a pasear y le regaló el primer gol a Pablo Barrios, que no perdonó. Se abrió el partido en los compases siguientes y ambos equipos desperdiciaron una ocasión clarísima. Primero Giuliano tras una gran acción combinativa y en la siguiente Moleiro cuando se quedaba mano a mano ante Oblak.

Tras un comienzo vibrante, el partido entró en otra fase donde el Atlético quería ser más protagonista. Bajo la tutela de Koke y de Barrios, los colchoneros ralentizaron el ritmo de juego, al mismo tiempo que conseguían neutralizar las virtudes del Villarreal. En acciones ensayadas a balón parado conseguían crear algo de peligro los de Simeone, aunque sin meter miedo en el cuerpo a Luiz Junior. Sin embargo, la más clara llegó en la última jugada, cuando Pépé estrelló el balón en el larguero tras un golpeo de falta. Con la ventaja local se llegó al descanso.

Debut bendecido

La segunda mitad arrancó con una gran sorpresa. Simeone daba descanso a Julián dejándolo en el vestuario y en su lugar entraba Sorloth. El Villarreal salió con la intención de dominar, pero tras otra pérdida de Moleiro, Marcos Llorente se encontraba con un carril entero para galopar y, tras un buen centro, el debutante Nico González se estrenaba a lo grande ante su nueva afición con un gran remate de cabeza. Con todo a su favor, el Atlético dio un paso adelante. Marcelino intentó agitar a su equipo introduciendo varios cambios, pero a diferencia de las primeras jornadas los colchoneros no cedieron para conseguir la primera victoria de la temporada y despejar las dudas generadas.