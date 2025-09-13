Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nico González celebra su gol ante el Villarreal. AFP
Jornada 4

El Atlético castiga los errores del Villarreal y suma su primera victoria

Pablo Barrios y Nico González anotaron los goles y los de Simeone anularon las virtudes del submarillo amarillo para despejar las dudas

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:10

A la cuarta llegó una importante y merecida victoria para el Atlético. Los de Simeone condenaron los errores del Villarreal para dar la primera alegría ... a su afición. Pablo Barrios y Nico González aprovecharon los regalos de Julián y Marcos Llorente, respectivamente, ante un submarino amarillo que se mostró muy blando en ambas áreas y terminó pagando muy caro los fallos individuales ante la mejor versión del conjunto colchonero.

