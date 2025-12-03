Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Julián Álvarez celebra su último gol de esta temporada ante el Inter de Milán. Afp
Liga

La Araña no pica lejos del Metropolitano

Julián Álvarez sólo ha marcado un gol fuera de casa y fue en la primera jornada liguera ante el Espanyol

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:03

Comenta

La Araña no pica fuera del Metropolitano. Cuando juega en su estadio, Julián Álvarez teje su telaraña con precisión quirúrgica que le lleva al gol. ... Todo lo contrario cuando viaja lejos de su zona de confort. El delantero argentino suma 10 goles y 4 asistencias en 19 partidos esta temporada, pero su rendimiento -como le pasa al equipo- baja muchos enteros sin el calor de su afición. Los números son elocuentes: solo ha marcado un gol como visitante esta temporada, y fue en la jornada inaugural ante el Espanyol, con un lanzamiento de falta impecable. Aquel 17 de agosto parecía insinuar que la Araña había llegado a la Liga dispuesto a devorar estadios ajenos. Pero, de momento, es un espejismo. Desde aquel día en Cornellà, su rastro ofensivo fuera del Metropolitano es mínimo. Apenas ha hecho un remate en sus últimos cuatro partidos ligueros a domicilio, una anomalía impropia de un delantero de su jerarquía.

