Ancelotti: «De mi futuro hablaré el día 25 y no antes»

Carlo Ancelotti se cerró en banda a la hora de hablar sobre las informaciones que apuntan a su posible salida del Real Madrid a final de temporada. «Tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición, como les tengo respeto. De mi futuro hablaré el día 25 y no antes», dijo el italiano en la previa del partido que medirá a su equipo con el Celta correspondiente a la 34ª jornada de Liga.

Nueve de las trece preguntas que le efectuaron al transalpino en la rueda de prensa de este sábado tuvieron como asunto central un eventual cambio de guardia en el banquillo del Real Madrid, pero Carletto, serio y circunspecto, se salió siempre por la tangente. «Estoy bien. Entiendo que queráis hablar de mi futuro, pero yo no. Es sencillo. Es una falta de comunicación con vosotros. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer y lo que hago, que no es hablar de mi futuro hoy. Sé que os decepciono hoy, pero a mí me da igual», atajó el preparador en una comparecencia en la que reivindicó la necesidad de poner el foco en las cinco jornadas de Liga que restan.

«Nosotros pensamos en el presente, en los próximos partidos. Pensamos que podemos pelear y lo que vamos a hacer es pelear la Liga hasta el último segundo del último partido. Estamos focalizados en esto y no pensamos en otra cosa. Hemos tenido muchas lesiones, muchas dificultades, pero estamos convencidos de que podemos sacar un buen equipo y ganar el partido de mañana», expresó Ancelotti.

Le preguntaron al técnico si poner sobre la mesa nombres como los de Xabi Alonso, Santiago Solari o Jürgen Klopp supone una falta de respeto. «No, no, absolutamente no. Tengo una relación muy buena con el club y con el club hablamos de todo siempre, tengo una relación fantástica. La informaciones son lo que son y muchas de estas no son verdad», argumentó Ancelotti, quien se mostró convencido de que su adiós, cuando se produzca, estará a la altura de la leyenda que ha labrado en el Real Madrid.

«Lo que va a pasar... no lo sé. Cualquier cosa que sea, será una despedida fantástica, porque tengo un montón de cariño al club. Nunca tendré una discusión con el club y no voy a permitir una pelea con el club el último día», manifestó cuando le inquirieron acerca del modo en el que le gustaría que se produjese su adiós un técnico que incidió en todo momento en la necesidad de ocuparse solo del aquí y el ahora.

«Lo que no puede pasar es que bajemos los brazos»

«Mi sentir es pensar bien el partido de mañana e intentarlo ganar. Y después, preparar bien el siguiente partido, que va a ser muy importante y nos da la oportunidad de pelear aún más por esta competición», aseguró Carletto, que reconoció las dificultades que está suponiendo la campaña. «A nivel personal, no; a nivel profesional obviamente está siendo más complicada de lo normal. Venimos de una temporada casi perfecta y hemos tenido muchas dificultades. Pero faltan cinco partidos y todo puede pasar, lo que no puede pasar es que bajemos los brazos. Tenemos que ganar estos cinco partidos y darlo todo. Si ganas puede cambiar la temporada y hacer una temporada muy buena», argumentó el hombre de la ceja en una comparecencia en la que volvió a romper una lanza por sus jugadores tras la derrota en la final de la Copa del Rey. «Hablé con el presidente después del partido. Había un sabor amargo porque estuvimos muy cerca y el equipo lo hizo muy bien. Mal sabor de boca por la derrota, pero nada que reprochar al equipo», acotó.

Más allá de las cuestiones sobre su futuro, Ancelotti alabó al Celta. «Es un muy buen equipo, muy bien organizado. Hemos tenido una semana para preparar este partido. Estamos convencidos de que podemos sacar lo mejor. Es un partido importante para seguir en la pelea por la Liga», dijo el italiano, que aplaudió la progresión de su equipo en el apartado defensivo, pero reconoció que han perdido colmillo en esa búsqueda de mayor equilibrio. «Hemos mejorado bastante en el aspecto defensivo, pero hemos perdido un poco de eficiencia enfrente», señaló.

Tuvo buenas palabras, por último, para Arda Güler, al que augura un futuro espléndido en el Real Madrid. «Ha progresado muy bien. Llega a tener más protagonismo. En el futuro va a tener aún más protagonismo. Está demostrando calidad y está teniendo más continuidad en el juego. Pienso que va a ser un interior fantástico, y no solo un extremo. Para el futuro del Real Madrid va a ser un jugador muy importante, porque no hay muchos jugadores de este perfil en el medio campo», arguyó sobre el turco.