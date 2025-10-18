Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Almada celebra su tanto ante el Osasuna. Reuters
Jornada 9

Almada y Oblak regalan un nuevo triunfo al Atlético en el Metropolitano

El argentino anotó el tanto decisivo después de un regalo de Giuliano, pero el portero esloveno se erigió como héroe al sacar un pie inverosímil en los compases finales a remate de Budimir

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:11

Comenta

El Metropolitano hace volar al Atlético. Victoria muy importante y sufrida del conjunto colchonero ante un Osasuna que no sabe ganar lejos de El Sadar. ... Thiago Almada, en su debut goleador, aprovechó un caramelo de Giuliano Simeone para regalar la quinta victoria consecutiva del equipo del Cholo delante de su afición. Oblak se vistió de héroe en los compases finales para hacer una parada inverosímil con el pie que cuenta lo mismo que un gol.

