Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trofeo de la Europa League. Afp
Europa League y Conference

Suerte dispar en los sorteos de Europa League y Conference para los equipos españoles

El Celta tendrá varios partidos trampa en casa y salidas duras, por su parte el Betis recibirá a varios cocos, mientras que el Rayo ha tenido los cruces más asequibles en su estreno en una competición europea

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:07

Los sorteos de la Europa League y de la Conference, celebrados este viernes en Mónaco son el punto de partida para ambas competiciones que terminarán ... en Estambul y Leipzig, respectivamente. A diferencia de la Champions todo ha sido de forma digital, una vez se hizo desaparecer mediante magia todas las bolas físicas, mostrando una suerte dispar en los rivales de los equipos españoles. El Betis tendrá partidos trampa en casa frente al Lyon o el Nottingham Forest, mientras que tiene unas salidas más asequibles. Por su parte, el Celta recibirá a Lille o Bolonia como los grandes adversarios, además de viajes no agradables a Stuttgart o ante el Estrella Roja. Eden Hazard fue la mano inocente encargada de darle fortuna al Rayo y los de Vallecas cuentan con una liga para poder verse en la siguiente ronda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  3. 3 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  4. 4 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  5. 5

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  6. 6 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  7. 7

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  8. 8 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga
  9. 9 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  10. 10

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Suerte dispar en los sorteos de Europa League y Conference para los equipos españoles

Suerte dispar en los sorteos de Europa League y Conference para los equipos españoles