Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bilal El Khannouss celebra su gol al Celta. T. Kienzle / AFP
Jornada 1

El Celta reacciona tarde en su retorno europeo

El equipo gallego se vio superado por el Stuttgart durante gran parte de su primer duelo continental en más de ocho años, aunque acabó rozando el empate con el postrero gol de Borja Iglesias

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:10

El Celta volvió a catar las mieles de la competición europea más de ocho años después, pero deberá esperar para puntuar de nuevo en el ... Viejo Continente después de la derrota ante el Stuttgart, cuya superioridad durante buena parte del partido tradujeron al marcador los goles de Bouanani y El Khannouss, capaces de reducir la meritoria resistencia gallega previa al descanso, diluida por completo tras la pausa. La reacción celeste, tardía, permitió el gol de Borja Iglesias, que dotó de emoción al tramo final del encuentro pero acabó por ser insuficiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  3. 3 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  4. 4 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  9. 9 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  10. 10

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Celta reacciona tarde en su retorno europeo

El Celta reacciona tarde en su retorno europeo