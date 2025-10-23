El Betis se queda atascado en Bélgica

El Betis se quedó atascado en Bélgica. Después del empate ante el Nottingham Forest y de la victoria contra el Ludogorets, a los de Manuel ... Pellegrini se les hizo bola su visita al Genk y firmaron unas tablas que les mantienen invictos a domicilio esta temporada, pero que no dejó las mejores sensaciones. El conjunto belga consiguió desactivar a los verdiblancos, que no consiguieron encontrar su mejor versión y a los que solo la madera salvó de volver a Sevilla con un resultado peor.

No era una visita sencilla ante un Genk que cuenta con una de las mejores canteras del mundo, de la que han salido jugadores como Courtois o De Bruyne, entre otros. Además, en Europa está mostrando una cara seria y buscaba hacerse fuerte ante su afición para seguir escalando posiciones en la clasificación. El 'plan B' verdiblanco no mostró su mejor cara para afianzar sus aspiraciones en la competición, con la idea de soñar con otro camino europeo parecido al de la temporada pasada en la Conference League.

«Lo importante es no dejar a un lado la Liga, sigue siendo la prioridad», aclaró Manuel Pellegrini en la previa del partido para dar sentido a los nueve cambios que introdujo en el once respecto al último partido de la competición nacional, ya que solo repetían Antony y Valentín Gómez para afrontar el frío y la lluvia belga. A pesar de esto, el Betis salió atrevido desde el primer momento con la idea de completar la misión de sumar tres nuevos puntos.

Genk: Van Crombrugge, Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe, Heynen (Bangoura, m. 90), Hrosovsky (Adedeji, m. 66), Sattlberger, Karetsas (Sor, m. 83), Medina (Heymans, m. 66) y Oh (Erabi, m. 83). 0 - 0 Betis: Valles, Ruibal, Bartra, Valentín, Ricardo, Altimira, Deossa (Fornals, m. 62), Antony (Pablo García, m. 45), Lo Celso (Ávila, m. 76), Riquelme (Abde, m. 62) y Bakambu (Cucho, m. 76). Árbitro: Elchin Masiyev (Azerbaiyán). Amonestó a Antony, Heynen, Bakambu y Pablo García.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Europa League, disputado en el Cegeka Arena.

Tampoco se quedó atrás el Genk, a pesar de ser un equipo más creativo que reactivo, colocó un 4-4-2 para plantear un comienzo serio con un bloque bajo impidiendo que los jugadores verdiblancos se sintieran cómodos. Buscaba masticar el partido el Betis con balón pero se atragantaba a la hora de romper líneas, sin conseguir generar peligro al conjunto belga.

Roro Riquelme, después de una buena acción individual, fue el primero en probar fortuna, pero su disparo no entrañó problemas. Este remate abrió un partido que entró en un dinámica de ida y vuelta, aunque el Betis seguía sin carburar y no conseguía encontrar la claridad suficiente para concretar alguna acción que pudiera romper el resultado inicial con el que se llegó al fin de la primera mitad.

Un Betis gris

Ante este panorama, Pellegrini no esperó ni un instante para mover ficha y agitar el avispero, dando entrada a Pablo García en detrimento de Antony, que no tuvo el día. Pero el primer aviso serio lo dio el Genk, con un disparo lejano de Nkuba que hizo emplear al máximo a Valles. A partir de esta acción, el cansancio empezó a hacer mella en el conjunto belga y el Betis consiguió encontrar más espacios mientras trataba de ablandar al rival en busca del gol.

Pellegrini buscó reventar el partido con la entrada de más perfiles ofensivos para dar una marcha más a su equipo. Pero lejos de conseguirlo, fue el Genk el que subió el ritmo y creó más peligro en el área rival. Después de una buena contra, Oh se quedó mano a mano ante Valles y cuando lo tenía todo a favor su disparo se estrelló en la madera dando una vida extra al Betis. Esto terminó de matar un partido en el que los verdiblancos no mostraron su mejor cara y tuvieron que conformarse con un punto más en su travesía europea.