Bakambu, frustrado en el duelo ante el Genk. Efe
Jornada 3

El Betis se queda atascado en Bélgica

Los de Manuel Pellegrini no consiguen pasar del empate sin goles ante un Genk al que la madera impidió conseguir el triunfo

Cristián Ramón Cobos

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:53

El Betis se quedó atascado en Bélgica. Después del empate ante el Nottingham Forest y de la victoria contra el Ludogorets, a los de Manuel ... Pellegrini se les hizo bola su visita al Genk y firmaron unas tablas que les mantienen invictos a domicilio esta temporada, pero que no dejó las mejores sensaciones. El conjunto belga consiguió desactivar a los verdiblancos, que no consiguieron encontrar su mejor versión y a los que solo la madera salvó de volver a Sevilla con un resultado peor.

