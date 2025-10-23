Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Iago Aspas celebra su gol al Niza. Salvador Sas / EFE
Jornada 3

El Celta rinde homenaje a la leyenda Iago Aspas con triunfo europeo

El conjunto celeste derrota al Niza con un tanto de bandera del capitán, de récord, y el autogol de Oppong que decidió un partido marcado por la expulsión de Clauss

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:05

Las victorias que tanto se le resisten al Celta esta temporada en la Liga siguen llegando en el Viejo Continente. Segundo triunfo consecutivo en la ... Europa League para el conjunto gallego, que suma seis puntos después de doblegar al Niza en un partido marcado por la expulsión del zaguero francés Jonathan Clauss en el tramo final de la primera parte.

