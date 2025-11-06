Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Celta celebran el segundo tanto de Pablo Durán. Afp
Jornada 4

El Celta asalta Zagreb por la vía rápida

Una excelente primera mitad con un doblete de Pablo Durán y otro en propia puerta del 'croata' Sergi Domínguez le sirvió al conjunto gallego para sumar un nuevo triunfo europeo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:39

El mejor Celta de la temporada sigue soñando en Europa. Aunque no comenzó con el mejor pie con la derrota ante el Stuttgart, con las ... victorias en casa ante el PAOK y el Niza, y en Zagreb ante el Dinamo, los de Claudio Giráldez han dado un paso de gigante en su camino a las eliminatorias europeas. Una excelente primera mitad con Aspas y Bryan Zaragoza a los mandos del juego ofensivo, y con Pablo Durán como materializador, le sirvió al conjunto gallego para asaltar Zagreb.

