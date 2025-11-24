Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tani Oluwaseyi y Renato Veiga celebran un gol el pasado sábado ante el Mallorca. Afp
Fase Liga | Jornada 5

El Villarreal, entre Jekyll y Hyde, se examina en el Muro Amarillo

El Submarino amarillo viaja a Alemania con el objetivo de estrenar su casillero de victorias en el siempre difícil Westfalenstadion

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:28

Comenta

El Villarreal vive en primera persona el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. En la Liga el conjunto amarillo se ha erigido ... en una de las grandes sensaciones firmando el mejor arranque de su historia con 29 puntos en 13 jornadas (superando el récord de 28 logrado en la temporada 2007-08), pero en la Champions League está mostrando su rostro más oscuro con apenas un punto de doce posibles y sin conocer la victoria. Con esta sensación tan extraña viaja a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, un duelo que se presenta como un choque de dinámicas opuestas, sensaciones contradictorias y urgencias distintas. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  4. 4 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  9. 9 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  10. 10 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Villarreal, entre Jekyll y Hyde, se examina en el Muro Amarillo

El Villarreal, entre Jekyll y Hyde, se examina en el Muro Amarillo