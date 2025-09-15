Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrenamiento del Villarreal previo a la visita al Tottenham. Andreu Esteban / EFE
Jornada 1

Un Tottenham acorazado examina el retorno a la Champions del Submarino

El conjunto amarillo retorna a la máxima competición del Viejo Continente con una compleja visita a uno de los equipos más en forma de la exigente Premier League

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:28

Retorno a la Champions de máxima exigencia para el Villarreal. El Submarino Amarillo inicia su quinta andadura por la fase principal de la competición de ... clubes más prestigiosa del Viejo Continente en un escenario de altura, nada más y nada menos que el hogar del Tottenham, actual campeón de la Europa League y uno de los equipos más en forma de la exigente Premier League inglesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  8. 8

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Tottenham acorazado examina el retorno a la Champions del Submarino

Un Tottenham acorazado examina el retorno a la Champions del Submarino