Klopp: «Esto es increíble, estuve en siete finales y las perdí todas»

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, comentó a pie de campo tras alzarse como campeón de la Liga de Europa ante el Tottenham por 0-2 que todo lo ocurrido «es increíble» y que se encontraba «sin palabras» tras conseguir la sexta 'orejona' de la entidad. «Ha sido muy intenso toda la temporada , pero hemos ganado y hemos marcado dos goles para esta gente», apuntó el técnico alemán.

Klopp, además recordó su arduo camino hasta poder levantar finalmente un título. «He estado en siete finales y las perdí todas. Han sufrido mucho más que yo los aficionados», reconocío al término del encuentro e insistió en su rol de perdedor todos estos años. «Me siento aliviado por mi familia porque en las seis veces anteriores siempre me fui con la medalla de plata. Y esta vez la sensación es distinta. También para los aficionados y los propietarios. Para ellos es algo fantástico. Y también para los jugadores. Estabamos llorando porque es tan emotivo. Yo sé como se siente el Tottenham en este momento. Mas que nadie en este mundo. Han jugado una tempoorada magnifica, se merecían esta victoria también pero hemos marcado los goles. Y le he dicho a Pochettino que estén muy orgullosos».

Sobre el césped bromeó:«En circunstancia normales 20 minutos después del partido debería estar borracho pero aquí solo tenemos agua». Después, en la sala de prensa, también dejó algunos momentos graciosos como cuando reconoció que espera citarse con Guardiola en Estambul, ciudad especial para el Liverpool (ya que ganó la edición de 2005 allí) en la próxima final de la Champions. «Ya le he dicho a la UEFA que nos esperen en Estambul. Bueno, en ocasiones tenemos que cargar con nuestra historia. Repetir la hazaña de estambul es muy ambicioso. He hablado con Pep Guardiola hace un rato y tenemos un fisio que estaba en el City. Y nos hemos prometido que el año que viene estaremos en la final. Es una broma», aclaró.

Luego fue más serio a la hora de hablar de lo sucedido. «He jugado mas finales de las que quería y siempre hemos jugado mejor. Ha sido dificil para ambos equipos porque nunca hay 3 semanas de descanso y es dificil recuperar el ritmo. Ademas, hacia mucho calor. Al final las cosas se han resuelto. La experiencia cuesta y los chicos lo han demostrado. Hemos logrado hacer jugadas sensacionales y el equipo parecía imbatible. Nos ha ayudado la resistencia del equipo y es verdad que Alisson hizo un par de buenas paradas».

Klopp no quiso dar muchos detalles, «no quiero explicar porque hemos ganado», y destacó que prefería «disfrutar de esta victoria y lo demás no es importante. Este triunfo les corresponde a nuestros aficionados y mañana celebraremos la victoria en Liverpool. Todos los obstáculos han explotado emocionalmente y nos sentimos maravillosamente tras haber ganado. Yo estoy tranquilo. Lo importante no es levantar el trofeo. Ver la cara de los aficionados que estaba en la grada me llena de energía».

Klopp insistió en que lo «importante es llegar a una final. Ganar algo es muy bueno. Hay que ganar. Para nosotros es muy importante que ahora no nos pregunten cómo nos sentimos si perdemos. Es sólo el principio para este grupo. Tienen una edad muy buena y yo estoy feliz. Tengo muchas medallas de plata y ahora una de oro. Lo pondré ahora junto las de plata. En el vestuario todos estaban eufóricos», detalló.

El alemán no negó estar «emocionado por mi familia y por mi mismo también. Hemos entrenado y sabiendo que los jugadores tenían premio. Es increíble que con 97 puntos en Liga y ganar la Champions es una gesta. Y después de la final del año pasado, cuando llegamos a fútbol, no fue fácil. Y uno de mis amigos es cantante y cantamos una canción que íbamos a ganar la CHampions es Madrid. Fue para ponernos de mejor humor y ha ocurrido. A ver qué cantamos esta noche. Esta noche es importante», finalizó antes de dar las gracias a todos los presentes.