Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hansi Flick, en rueda de prensa. EP
Fase Grupos | Jornada 6

Flick se enteró de la derrota del Real Madrid en la cama

El entrenador azulgrana explicó que supo de la victoria del Celta cuando le mandaron un mensaje

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

Hansi Flick ha demostrado por activa y por psaiva que no es un entrenador al uso. Y lo volvió a confirmar cuando le preguntaron sobre ... la derrota del Real madrid en casa ante el Celta, que hacía más líder al Barcelona. «Ha sido igual que en el partido anterior. Ya estaba en la cama cuando recibí un mensaje», explicó el alemán, quien el año pasado ya había reconocido que no acostumbra a ver los partidos del rival, al menos en directo. «Queremos enfocarnos en lo nuestro. No quiero gastar energía; prefiero reservarla para nuestro equipo», añadió con una sonrisa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  3. 3 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  4. 4 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  9. 9

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  10. 10

    ¿Por qué vuelven a buscar el avión de Malaysia Airlines desaparecido hace 11 años?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Flick se enteró de la derrota del Real Madrid en la cama

Flick se enteró de la derrota del Real Madrid en la cama