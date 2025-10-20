Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los futbolistas del Atlético celebran con la afición el triunfo del pasado sábado ante Osasuna. Afp
Jornada 3

Escenario perfecto para testar la metamorfosis del Atlético

Los rojiblancos, a por la primera victoria del curso fuera de casa ante un Arsenal líder de la Premier y que solo ha encajado tres goles en once partidos

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:52

Comenta

Hay equipos que parecen transformarse según el escenario. Uno de ellos, sin duda, es el Atlético en este 2025. Los de Simeone mantienen una fortaleza ... casi inexpugnable en el Metropolitano, donde en quince partidos han logrado once victorias y tres empates y solo han encajado una derrota. Todo lo contrario que cuando viajan lejos del calor de su gente. Ahí los rojiblancos se transforman y pierden crédito. En catorce salidas este año, solo han ganado tres veces, han empatado seis y han caído en cinco. Una doble cara que deberá poner a prueba en su visita al Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal, en la tercera jornada de la Champions League.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  4. 4 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  5. 5 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  6. 6

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  7. 7

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  10. 10

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Escenario perfecto para testar la metamorfosis del Atlético

Escenario perfecto para testar la metamorfosis del Atlético