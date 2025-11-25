Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Villarreal protestan una decisión del árbitro. Reuters
Jornada 5

El Villarreal también se estrella en el Muro Amarillo

El equipo de Marcelino, pendiente ya de un milagro para sobrevivir en la Champions, recibió demasiado castigo ante un Dortmund que golpeó en los momentos psicológicos

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:13

Definitivamente, esta no es la Champions del Villarreal, fantástico en la Liga pero de mal en peor en la gran Europa, hasta el punto de ... estar virtualmente eliminado con tres jornadas todavía por delante. Tras estrellarse en el Muro Amarillo (4-0), al Submarino solo le queda la esperanza de ganarlo todo y esperar un milagro. En realidad, lo que le condenó al tercero del torneo de la regularidad español, a solo tres puntos del líder, fue el accidente de Chipre ante el Pafos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

El Villarreal también se estrella en el Muro Amarillo