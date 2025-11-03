Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diego Pablo Simeone, durante un partido. Afp
Jornada 4

El Atlético, a escapar de la trampa del Union Saint-Gilloise

Los rojiblancos, con una victoria en tres partidos, llegan obligados a ganar un rival con piel de cordero, pero que ya demostró cómo se las gasta con su victoria ante el PSV en Eindhoven

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

El Atlético de Madrid se juega mucho más que tres puntos este martes en el Metropolitano. Recibe al Union Saint-Gilloise belga en la cuarta ... jornada de la fase de grupos de la Champions League con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones europeas. Un partido trampa del que quiere escapar sin heridas. Una derrota o incluso un empate complicaría la clasificación para el Atlético, ya no entre los ocho mejores del continente -que parece difícil tras haber perdido dos partidos- sino entre los 24 mejores que dan la opción de jugar el 'playoffs' para meterse en octavos de final. 

