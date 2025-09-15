Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Simón no puede evitar el gol anotado por el Alavés en San Mamés. Luis Ángel Gómez
Jornada 1

La aristocracia regresa a San Mamés

El poderoso Arsenal de los exrealistas Arteta, Merino y Zubimendi, primer rival del Athletic en su vuelta a la Champions tras once años

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:15

Jornada de culto en La Catedral. Han pasado ya casi once años desde aquella extraordinaria remontada ante el Nápoles gracias a un cuarto de hora ... explosivo de Aduriz en la única alegría que se dio el Athletic, apeado de la Champions tras perder ante el Oporto en la cuarta jornada y condenado al descenso a la Liga Europa. Pero con el recuerdo aún vivo del sonido del himno de la Champions en el Nuevo San Mamés, los grandes duelos entre la aristocracia del fútbol europeo regresan este martes a Bilbao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  8. 8

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La aristocracia regresa a San Mamés

La aristocracia regresa a San Mamés