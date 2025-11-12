Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joan Alporta, presidente del Barcelona. Afp
Fútbol

Laporta: «El Barça no quiere polémicas con la selección, pero quiere a Lamine a su disposición»

El presidente azulgrana huye de enfrentamientos porque «no beneficia a nadie» e insiste en que el club actuó «con total transparencia»

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:37

Joan Laporta no quiere polémicas entre el Barcelona y la selección por el 'caso Lamine Yamal'. «No beneficia a nadie», señaló el presidente del Barcelona ... que insistió en que el club actuó «con total transparencia» porque «lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le trató nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, lo comunicamos a la selección», aseguró en unas declaraciones a Catalunya Radio. Laporta negó así cualquier intento de ocultar información a la Federación Española de Fútbol (FEF) porque «respetamos a todas las partes». El presidente azulgrana insistió en que «intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa, pero siempre dentro de los parámetros médicos adecuados», insistiendo en que el reposo de Lamine «no perjudica a la clasificación de la selección, que está muy bien encaminada».

