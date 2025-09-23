Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal recibe su segundo premio Kopa. Efe
Balón de Oro

Lamine Yamal: «Hay que escalar para llegar a la cima»

El extremo español se ha mostrado paciente y feliz tras no conseguir ganar el Balón de Oro, pero sí su segundo premio Kopa al mejor futbolista joven del mundo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:22

En una noche en la que Ousmane Dembelé fue coronado con su primer Balón de Oro, no todos los jugadores se fueron con la misma ... felicidad. Aunque Lamine Yamal no se fue de París de vació, ya que se llevó por segundo año consecutivo el premio Kopa al mejor futbolista joven del mundo, la decepción por no conseguir llevarse el premio principal de la gala será algo que cueste olvidar, después de tenerlo tan cerca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  6. 6 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  7. 7 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  9. 9

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  10. 10

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lamine Yamal: «Hay que escalar para llegar a la cima»

Lamine Yamal: «Hay que escalar para llegar a la cima»