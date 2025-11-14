Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mbappé celebra su gol 400 como profesional. Afp

Kylian Mbappé se pone a 400

El delantero francés anotó un doblete para llevar a su selección al Mundial 2026 y alcanzar una cifra redonda a pocos días de cumplir 27 años

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

Kylian Mbappé sigue rompiendo récords. Al delantero francés se le han agotado los adjetivos, pero no los goles. A sus 26 años y 328 días, ... el futbolista del Real Madrid alcanzó los 400 tantos como profesional, un registro que no solo impresiona por la cifra sino por la edad con la que ha sido alcanzado. Su doblete frente a Ucrania, en una noche marcada por el recuerdo de los atentados del Bataclán, sirvió además para que Francia sacara el billete para la Copa del Mundo del próximo año.

