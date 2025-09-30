Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Rocha, expresidente de la Federación Española de Fútbol. AFP

La Justicia anula la inhabilitación de Pedro Rocha como presidente de la FEF

Admite que el derecho de defensa del dirigente extremeño fue vulnerado, que debería haber podido presentarse a las elecciones que ganó Louzán y que el proceso tiene que volver a empezar

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:10

Vuelta de tuerca en la Federación Española de Fútbol (FEF), lo más parecido a la casa de los líos, porque resulta que la justicia ordinaria ... ha dado la razón a Pedro Rocha y han anulado su inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), una suspensión que permitió abrir el proceso electoral que terminó con la elección de Rafael Louzán al frente del máximo organismo del fútbol español. Según el juez, habría que dar marcha atrás y volver a los orígenes del proceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  4. 4 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  5. 5

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  7. 7

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  8. 8 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  9. 9 Sanidad retira tres cremas cosméticas por posibles riesgos para la salud
  10. 10 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Justicia anula la inhabilitación de Pedro Rocha como presidente de la FEF

La Justicia anula la inhabilitación de Pedro Rocha como presidente de la FEF