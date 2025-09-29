Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ex presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu Afp

Bartomeu, expresidente del Barça, imputado por el pago de comisiones irregulares

El exmandatario azulgrana habría provocado un perjuicio a la entidad blaugrana de 30 millones

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:39

El expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha sido citado a declarar como investigado por un juzgado de la capital catalana. El exmandatario azulgrana está ... imputado por el presunto pago de comisiones irregulares en algunos de los fichajes del club, como el de Griezmann, que habrían causado un perjuicio económico al club blaugrana de unos 30 millones de euros. Fue la propia entidad azulgrana, presidida por Joan Laporta, quien denunció al exresponsable culé ante la Fiscalía de Barcelona. Laporta sucedió a Bartomeu al frente de la nave blaugrana en 2021, en su segunda etapa como presidente. Bartomeu está investigado también en el caso Negreira, que instruye un juzgado de Barcelona contra el exvicepresidente del comité nacional de árbitros, que recibió pagos del Barça por valor de más de 7 millones durante 18 años. Se investiga si el club compró a los colegiados a través del pago de informes a José María Enríquez Negreira y su hijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  8. 8 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  9. 9

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)
  10. 10 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bartomeu, expresidente del Barça, imputado por el pago de comisiones irregulares

Bartomeu, expresidente del Barça, imputado por el pago de comisiones irregulares