Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlo Ancelotti, con cara seria durante el partido Afp
Amistoso

Japón saca los colores a la Brasil de Ancelotti

El conjunto asiático remontó un 0-2 en contra en 19 minutos en una remontada épica para ganar por primera vez a La Canarinha

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 14 de octubre 2025, 15:47

Comenta

Batazaco de la Brasil de Carlo Ancelotti. La gira asiática de la Canarinha ha terminado de la peor forma posible, con derrota (3-2) en ... un partido que comenzó mandando y que terminó perdiendo en apenas 19 minutos. Un triunfo que supone la primera victoria de Japón ante la pentacampeona del mundo, la segunda de Ancelotti como seleccionador brasileño y la primera vez en su historia que le remontan un 2-0 a Brasil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  4. 4 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  10. 10

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Japón saca los colores a la Brasil de Ancelotti

Japón saca los colores a la Brasil de Ancelotti