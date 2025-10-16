Impagos en el Torremolinos: la plantilla denuncia atrasos en los cobros y plazos incumplidos

La plantilla, el cuerpo técnico y los trabajadores de distintas áreas del Juventud de Torremolinos atraviesan un momento complicado esta campaña, la que se suponía ... que sería la más ilusionante de la historia del club, que se ha convertido, para todos, en un calvario. En el primer equipo aún deben de cobrar los meses de julio y septiembre, más las primeras por el ascenso, y los trabajadores de la cantera y las categorías inferiores llevan algunos meses más de atrasos. Ese fue el mensaje principal que entre todos, con los capitanes al frente, transmitieron en una comparecencia que tuvo lugar en la caseta 'La Biznaga' del recinto ferial de la localidad, a escasos metros de El Pozuelo, para denunciar públicamente esta situación.

Los cuatro capitanes, Dani Fernández, Sergio Díaz, Javi Mérida y Álex Camacho denunciaron promesas incumplidas, fechas límites de cobro que no llegaron y un bloqueo en la compra-venta del club por parte del fondo japonés ACA Football Partners. La situación, después de sucesivas reuniones, es la misma que hace cuatro meses: solamente se ha pagado una mensualidad. Lo que les dicen desde arriba, a día de hoy, es que se sigue trabajando para intentar solventar la situación. Esa es la realidad que relatan desde el primer equipo del club.

«Los futbolistas del Juventud de Torremolinos CF queremos denunciar la situación que estamos sufriendo y que afecta directamente a nuestra labor como profesionales, pero también en el ámbito personal. Como capitán del equipo, pero en representación de toda la plantilla, cuerpo técnico, fútbol base y empleados del club, queremos agradecer vuestra presencia hoy aquí, a pesar de que desde el club siempre nos han advertido de que los medios de comunicación no harían eco de la situación del club. Confiamos en la libertad de prensa y creemos que es importante que la opinión pública conozca los detalles, a pesar de las posibles represalias que podamos sufrir los jugadores de ahora en adelante», rezó uno de los capitanes, Dani Fernández, en la primera parte de su comparecencia.

«Aunque este grupo afronta con compromiso y profesionalidad sus obligaciones laborales, el club nos adeuda en la actualidad las nóminas de julio y septiembre, y también las primas del ascenso de la temporada pasada. En el fútbol base y empleados del club, los atrasos acumulan entre uno y cuatro meses. No se trata de una situación excepcional, sino que es una circunstancia que se ha repetido, recurrentemente, durante toda la temporada, con los inconvenientes que conllevan para desarrollar nuestra actividad profesional», agregó el defensor.

Situación de la propiedad

También se refirió a la situación de bloqueo que vive la propiedad: «Desde el club nos han trasladado hasta en doce ocasiones el aplazamiento de las fechas de pago, y en ninguna de ellas han procedido a solventar la deuda. Además, hemos recibido seis versiones distintas sobre la situación actual de compra y venta del club, a pesar de que sabemos que no hay intención de vender porque no atienden las ofertas de potenciales compradores. Los actuales dirigentes buscan inversores que les permitan seguir al frente del club», dijo.

Expresaron su desesperación y también la de sus familias: «Los impagos afectan a nuestra vida personal y las de nuestras familias, y tenemos enormes dificultades para sufragar los gastos de vivienda y el pago de facturas básicas. Por todo ello, queremos expresar nuestro más profundo malestar por la incertidumbre que nos genera la gestión llevada a cabo por el club, ya que no disponemos de los recursos mínimos para poder hacer nuestra labor con normalidad. Solicitamos que se tomen medidas urgentes para esta situación de precariedad, y se garanticen condiciones justas para todos los integrantes de la plantilla, que seguimos defendiendo estos colores». Más allá, pidieron disculpas a la afición y ratificaron su compromiso con el pueblo y con los colores que representan. Y agradecieron a la Asociación de Futbolistas Españolas (AFE) por el apoyo que le están brindando en estos momentos tan difíciles. No tienen previsto dejar de realizar su trabajo. «Vamos de la mano con AFE y no podemos negarnos a realizar nuestro trabajo», dijo Sergio Díaz.