La plantilla del Juventud de Torremolinos, en la comparecencia. N. Carmona
Primera RFEF

Impagos en el Torremolinos: la plantilla denuncia atrasos en los cobros y plazos incumplidos

Los capitanes del primer equipo, acompañados por el resto de compañeros y el personal del club, expresan su malestar en una comparecencia de prensa por una situación cada vez más insostenible

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:42

Comenta

La plantilla, el cuerpo técnico y los trabajadores de distintas áreas del Juventud de Torremolinos atraviesan un momento complicado esta campaña, la que se suponía ... que sería la más ilusionante de la historia del club, que se ha convertido, para todos, en un calvario. En el primer equipo aún deben de cobrar los meses de julio y septiembre, más las primeras por el ascenso, y los trabajadores de la cantera y las categorías inferiores llevan algunos meses más de atrasos. Ese fue el mensaje principal que entre todos, con los capitanes al frente, transmitieron en una comparecencia que tuvo lugar en la caseta 'La Biznaga' del recinto ferial de la localidad, a escasos metros de El Pozuelo, para denunciar públicamente esta situación.

