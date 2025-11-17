Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Haaland celebra la clasificación de Noruega para el Mundial. Alberto Pizzoli / AFP
Mundial | Clasificación

Haaland se convierte en el rey vikingo

Sus 16 goles en la fase de clasificación han catapultado a Noruega, que estará en el Mundial 28 años después

Daniel Panero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Erling Haaland ha devuelto a Noruega la fiebre mundialista. Tras 28 años de sinsabores en el país escandinavo, el punta del Manchester City ha logrado ... lo que parecía imposible y lo ha hecho a base de cañonazos. Sus 16 tantos son el récord europeo de una fase de clasificación para el Mundial y constatan el gran momento que atraviesa un jugador para el que no hay hazaña goleadora que no esté al alcance de su mano. Es la era del rey vikingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  8. 8 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Haaland se convierte en el rey vikingo

Haaland se convierte en el rey vikingo