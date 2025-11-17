Haaland se convierte en el rey vikingo

Erling Haaland ha devuelto a Noruega la fiebre mundialista. Tras 28 años de sinsabores en el país escandinavo, el punta del Manchester City ha logrado ... lo que parecía imposible y lo ha hecho a base de cañonazos. Sus 16 tantos son el récord europeo de una fase de clasificación para el Mundial y constatan el gran momento que atraviesa un jugador para el que no hay hazaña goleadora que no esté al alcance de su mano. Es la era del rey vikingo.

Y es que Haaland se ha convertido en la referencia absoluta del fútbol noruego. La última vez que fueron a un Mundial fue en Francia 98. No había móviles con internet y no se habían producido el efecto '2000' ni el 11-S. Ni siquiera existía el propio Haaland. Noruega estaba en un bache enorme a nivel futbolístico hasta que apareció su hombre gol. Haaland tiene 25 años y ya es el máximo realizador histórico del país con 55 dianas en 48 partidos, muy por delante de los 33 de Jorgen Juve, que quedó atrás el pasado año. «Cuando veo la bandera, pienso en todo lo que Noruega representa, es algo muy importante cada vez que la llevo en el pecho. La generación que tenemos es fantástica, siento que hemos dado con la clave», declaró tras vencer a Italia.

Su satisfacción es la del deber cumplido. Noruega estará en el Mundial y lo hará gracias a su estrella, que ha firmado una fase de clasificación arrolladora. Le ha hecho seis goles a Moldavia, tres a Italia, cuatro a Israel y tres a Estonia, un torrente anotador que ha permitido al Cyborg seguir con una temporada de ensueño desde que acabara el verano. Ya suma 32 dianas entre Premier League (14), Champions (5) y compromisos con Noruega (13).

Una amenaza global

Haaland no es el máximo goleador en una fase de clasificación al Mundial porque cada confederación tiene diferentes formatos. Bagheri marcó 18 para Irán en 13 partidos, y Thompson hizo 16 para Australia. Esos registros son inalcanzables para un jugador que sí que puede mirar, no obstante, a sus similares en las principales selecciones de Europa. Está a cuatro goles de Villa (59), a 16 de Klose (71), a 23 de Kane (78), a dos de Giroud (57) y, eso sí, a 88 de un Cristiano, que ha marcado con Portugal 143 dianas en 223 partidos. Haaland ya ha cazado a Mbappé necesitando 46 internacionalidades menos y quién sabe qué récord más se le puede resistir al rey vikingo, el héroe de una Noruega que estará por primera vez en este siglo en un Mundial.