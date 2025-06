Griezmann y Simeone, señalados tras el baño de realidad del PSG al Atlético

El severo castigo infligido por el PSG, unido al triunfo posterior del Botafogo ante el Seattle Sounders (2-1), han dejado al Atlético en ... situación límite en la fase de grupos del primer Mundial de Clubes. Tras encajar cuatro goles, el equipo del Cholo Simeone está obligado a vencer el viernes al conjunto estadounidense y el lunes próximo a los brasileños, vigentes campeones de la Libertadores, para garantizarse su pase a octavos y no regresar a casa con la misma sensación de fracaso con la que cerró el curso.

El debut del Atlético arrojó estadísticas demoledoras: 17 remates de los franceses por cinco de los españoles, solo uno entre los tres palos; 67% de posesión del PSG por apenas un 26% del Atlético. La superioridad del PSG fue evidente, sobre todo en una primera parte horrible de los colchoneros y de la que salieron muy señalados cuatro sospechosos habituales: Galán, Lino, Lenglet y Griezmann. Los dos primeros aún pueden partir este verano, pero al central francés le han fichado por tres temporadas y el delantero renovó hasta 2027 en una decisión muy controvertida del club del Metropolitano.

Griezmann está en el ojo del huracán desde hace tiempo, ya que ni de lejos logra recuperar el nivel que le llevó a ser indiscutible en el Atlético y figura mundial. Su rendimiento reciente genera más dudas que certezas y frente a sus compatriotas volvió a dejar otra actuación decepcionante. Ni jerarquía, ni desequilibrio, apenas destellos y una ocasión errada justo antes del contragolpe que propició el segundo gol de los galos, obra de Vitinha, al final del primer acto.

Su pasividad contrasta con la actitud de otros compañeros aparentemente mucho más comprometidos como Julián Álvarez. La grada no perdonó la actitud del francés, que solo agravó el malestar. Buena parte de crítica y afición consideran que una salida este verano hubiese evitado un desgaste innecesario y el recelo de la hinchada.

El Cholo, a la defensiva

Incomprensible la titularidad de Griezmann en detrimento de Sorloth, que además llegaba tras marcar con Noruega en el parón de clubes por los compromisos de selecciones. Mientras el francés no anotó en Liga desde que el 1 de febrero ante el Mallorca, en la jornada 22, el nórdico terminó el torneo de la regularidad como un tiro, con un póker histórico ante la Real Sociedad y un triplete en Girona. Visto lo visto, y pese a que Sorloth erró en Pasadena un remate a puerta vacía que hubiera supuesto el 2-1 provisional, a nadie extrañaría que tanto el ariete como su agente se replanteen su situación y busquen un traspaso.

Al ser preguntado sobre su decisión de ubicar a Griezmann de '9' junto a La Araña y no a Sorloth, Simeone respondió al periodista con evidente malestar: «Busca una opinión conflictiva, me da igual». Y aprovechó la coyuntura para pedir refuerzos de manera indirecta: «El PSG es un equipazo. A Luis Enrique se le ocurrió que tenían necesidades y sacaron 70 millones por Kvaratskhelia...».

No caben excusas, ya que el calor es igual para todos, ni se puede responsabilizar al árbitro, aunque el rumano Istvan Kovacs fue un desastre y se cebó con los españoles, a los que sacó siete amarillas y una roja, la de Lenglet por doble amonestación, pese a cometer solo siete faltas. Malestar también por el gol anulado a Julián en el inicio de la segunda mitad por una falta previa de Koke que le apuntaron desde el VAR. «Hemos visto todos lo que ha pasado sobre el terreno de juego», dijo tras el pleito el capitán Koke. «Ya después de 14 años no hablo más de los árbitros, basta, me cansé», subrayó el Cholo.

Por más que lo nieguen desde centro, hay una obsesión en los colchoneros con los arbitrajes europeos, acrecentada tras el penalti anulado a Julián frente al Real Madrid en la vuelta de octavos de Champions por una interpretación errónea de la norma del doble toque, ya aclarada por la International Board con el correspondiente tirón de orejas a la UEFA por bendecir en su día la determinación del polaco Marciniak y el VAR.