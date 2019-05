Juanfran Funes recupera la sonrisa con El Palo 03:07 Funes, ayer en el entrenamiento de El Palo con toda su plantilla al fondo. / Borja Gutiérrez El técnico del equipo malagueño arranca la fase de ascenso en el mismo escenario en el que sufrió un caso de amaño con el Loja BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 24 mayo 2019, 00:59

El fútbol vuelve a triunfar. Un rincón del estadio Nuevo San Ignacio de El Palo se reserva la imagen íntima de la reconciliación de Juan Francisco Funes con los banquillos en una temporada feliz que espera alargar lo máximo posible en las próximas semanas. Atrás queda ya el oscuro momento que sufrió cuando en 2017 dirigía al Loja. Cuatro de sus jugadores estaban implicados en un caso de amaños que acabaron haciendo mella: «En el descanso de ese partido mi capitán me avisó de que pasaban cosas extrañas, y cuando fui a preguntarle a los jugadores me reconocieron lo que hicieron. Fue un momento triste para mí, acabe esa temporada muy cansado y decidí no seguir entrenando, no me sentía con fuerzas. Y cosas del destino, en el mismo feudo he podido vivir muy feliz este año», rememora el técnico del conjunto paleño, muy considerado entre los aficionados del barrio por la seña de fútbol alegre y protagonista que ha logrado imponer en el equipo.

El llanto da paso a las sonrisas por devolver al club malagueño la ilusión de jugar un fase de promoción seis años después. Ha caído de pie en el barrio: «Me llevé una sorpresa muy grata cuando llegué, porque desde fuera El Palo parece otra cosa que no es, el presidente Juan Godoy tiene una ambición tremenda. Creo que he tenido la suerte de encontrarme con grandes personas y el ejemplo son nuestros capitanes Nacho y Durán, que a pesar de su edad y su circustancia siguen haciendo esfuerzos por jugar. Ellos me llenan».

No llegan en el mejor momento de la temporada; no consiguieron conservar la tercera plaza y han sufrido varias lesiones en jugadores capitales del plantel: «La verdad que hemos tenido muchas bajas, pero ahora ponemos el contador a cero y estar todos juntos. Al final esperamos que se vayan enganchando y que nos dé para ser lo que hemos sido todo el año, un equipo comprometido, solidario y capaz de competir en todos los escenarios».

Jugarán con el factor campo en contra y deberán conseguir una buena ventaja para tener opciones y no sufrir una encerrona en Illueca: «Nos sentimos fuertes y somos conscientes que cualquiera del quinto al último se cambiaría por nosotros. Y si algo ha demostrado el equipo este año es que fuera de casa podemos hacer cosas importantes. Hemos batido el récord de ocho victorias lejos del San Ignacio, llegando a diez este año».

El equipo durante el entrenamiento. / Borja Gutiérrez

Además, cuenta con un informador de lujo en sus filas. El veterano mediocentro Jorge Pina, un jugador de prestigio que fue campeón junto a Iniesta y Fernando Torres con la España Sub-19 en 2002 es de Zaragoza y tiene familia en Illueca: «Siempre cuando hablábamos del grupo de Aragón lo comentábamos. Su nombre ya había salido. A partir de que sabemos que es nuestro rival nos centramos en ellos. Nos vamos a encontrar un equipo joven, intenso y que va a proponer una presión muy alta. A la espalda hace mucho daño con su delantero, posee equilibrio en el mediocentro destacando a su jugador Gimeno y, además, tienen unas bandas muy rápidas, esa es su base».

«Es el mayor activo del club»

Más datos tiene el director deportivo, Juanchu Lumbreras, el encargado de traer a jugadores impensables comparando su presupuesto con otros rivales del grupo IX de Tercera: «El Illueca es un equipo humilde que es la primera vez que se mete en la liguilla de ascenso, pero siempre ha sido un equipo que ha estado compitiendo de mitad de la tabla para abajo», recalca.

Para el máximo responsable de la parcela deportiva de El Palo defiende el acierto de su apuesta por un entrenador como Funes: «Es el mayor activo que tenemos en el club, para mí es el mejor entrenador de la categoría y podría entrenar en categorías superiores en el fútbol profesional. Está preparado, además, para manejar la gestión de grupo, la lectura de partidos, es muy completo y ojalá nos dure muchos años».