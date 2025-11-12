Fran Castillo recibe el Balón de Oro de Segunda RFEF en la gala de la AFE

El pasado lunes, la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid acogió la cuarta edición de la Gala AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que ... coronó a los mejores futbolistas de la pasada campaña. Si algo hace especiales estos galardones es que son los propios jugadores los que eligen a los compañeros que consideran mejores.

La gala premió, como en cada edición, a los más destacads de cada categoría, incluidos los 18 grupos de Tercera Federación en categoría masculina y los dos de Segunda Federación en categoría femenina. Hubo premios también para los máximos goleadores y los porteros menos goleados de las diferentes categorías del fútbol español.

Y el premiado como el mejor del Grupo 4 de Segunda Federación fue el malagueño Fran Castillo, uno de los artífices del ascenso del Juventud Torremolinos a Primera RFEF, que con 17 goles y 7 asistencias ya había sido reconocido con el Balón de Oro de la categoría.

Francisco Castillo Viñolo (Alhaurín de la Torre, Málaga, 1997) es un futbolista diestro de 28 años. Con claro perfil ofensivo, puede jugar como mediocentro o mediapunta. Fran se formó en las categorías inferiores del Málaga. Tras ser fichado para el segundo equipo del Albacete y jugar posteriormente una temporada en el C.D. Alhaurino, Castillo firmó por el Torremolinos, donde jugó las tres últimas temporadas. En junio, anunció su fichaje por el Ibiza, equipo que tenía como objetivo volver a la Segunda División, pero que no atraviesa por una buena situación ahora.

Justo antes del comienzo liguero, Castillo sufrió unas molestias musculares que lo han tenido apartado del equipo varias jornadas, llegando a debutar finalmente en la jornada nueve. El Ibiza no atraviesa su mejor momento, y es que en los 11 partidos que ha disputado, tan sólo ha podido sumar 13 puntos, por lo que se encuentra en decimoquinta posición.