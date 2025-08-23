Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rocío Nadales

Estrella Díaz: «Me cortaba el pelo y jugaba al fútbol con los niños porque sino te llamaban de todo»

Mítica portera del Club Atlético Málaga en el histórico 'triplete' y actual directora deportiva de la sección femenina del Málaga CF

Rocío Nadales

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:20

Se describe como una persona y deportista comprometida, fiel y competitiva. Estrella Díaz (Málaga, 1968) ha vivido el crecimiento del fútbol femenino desde dentro y ... ligada casi toda una vida a su Málaga CF. Mítica portera del Atlético Málaga que ganó el histórico 'triplete' en la campaña 1997/98 y actual entrenadora del filial, desde esta misma temporada ha sido nombrada como directora deportiva de la sección femenina del club.

