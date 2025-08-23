Estrella Díaz: «Me cortaba el pelo y jugaba al fútbol con los niños porque sino te llamaban de todo»

Se describe como una persona y deportista comprometida, fiel y competitiva. Estrella Díaz (Málaga, 1968) ha vivido el crecimiento del fútbol femenino desde dentro y ... ligada casi toda una vida a su Málaga CF. Mítica portera del Atlético Málaga que ganó el histórico 'triplete' en la campaña 1997/98 y actual entrenadora del filial, desde esta misma temporada ha sido nombrada como directora deportiva de la sección femenina del club.

–¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

–Empecé por mi padre. Nosotros somos diez hermanos, ocho hombres y dos mujeres. Un día mi padre me dijo: «Estrella, ponte un pantalón corto que te voy a enseñar a jugar al fútbol». Mis hermanos no se lo creen, pero es verdad.

–Ahí no era muy habitual ver a mujeres jugar al fútbol.

–Te llamaban de todo. Yo me cortaba el pelo y me ponía a jugar con los niños, pero no te dejaban hacerte la ficha. Tenías que buscarte un equipo femenino y al final lo encontré en Carranque, el primer Málaga C.F.

–Y encima eligió ser portera.

–Yo no iba a ser portera, pero yo era muy 'chulilla'. Un día le dije a una que 'paraba más que ella' y ya me quede en la portería.

–¿Qué recuerda de la época del 'triplete´?

–Teníamos un equipazo, además con gente de toda Málaga. Jugábamos muy bien al fútbol, al que se juega hoy en día. Antiguamente todo era balonazo y a nosotras nos gustaba tener el balón y combinar.

–¿Qué repercusión tendría hoy en día conseguir algo así?

–Cuando nosotras ganamos la Copa de la Reina nadie vino a recibirnos porque coincidió con el ascenso del Málaga. Llegamos a La Rosaleda y solo estaban nuestros familiares. Creo que ahora tendría más repercusión.

–Y trabajaba en aquellos años en una tienda. ¿Cómo lo compaginaba con el fútbol?

–Yo trabajaba en la tienda por la mañana y tarde, además de los sábados. Para desplazarme fuera yo me tenía que ir en coches particulares. Cuando jugaba en Badajoz, yo terminaba de la tienda a las dos de la tarde y me iba a Extremadura, casi siete horas. Iba a jugar y me volvía.

«Cuando ganamos la Copa de la Reina nadie vino a recibirnos a La Rosaleda»

–¿Cómo acaba trabajando en una tienda de fotografía?

–Estudié una FP de Imagen y Sonido. Hice unas prácticas en 'Photo Shop' y me contrataron. Soy especialista en reproducción de obras de arte, reconozco que no era buena fotógrafa. He tenido la suerte de estar delante de un Picasso.

–¿Un Picasso?

–La verdad que imponía. Yo colaboraba con el Ayuntamiento y con la Fundación Picasso. Cuando venía una exposión, nos llamaban a la tienda para hacer reproducciones,

–Ahora tiene nuevo cargo en casa. ¿Cómo afronta el reto de ser directora deportiva?

–Es una tarea difícil porque estoy sola, pero con mucha ilusión. El club, José María y Kike Pérez han depositado una confianza tremenda. Quiero profesionalizar el femenino, pero hay que sentar muchas bases.

–Al fin tienen sede fija en la Ciudad Deportiva. ¿Qué supone?

–Para afianzar un proyecto es importante tener una sede fija y así también se crea el sentido de pertenencia. Que las niñas vayan viendo a las jugadoras del primer equipo y que haya ese lazo de unión.

–¿Se pone como objetivo el regreso a Primera?

–Por desgracia, para tener un equipo competitivo hay que hacer una apuesta económica muy grande. Este año hemos apostado por la continuidad del entrenador y creo que es importante para consolidar el proyecto. Creo que este año podemos aspirar a estar de los primeros.

–Y sigue como entrenadora del filial después de ascender a Nacional.

–Buscamos la permanencia y consolidarnos. Son jugadoras de 17 y 18 años. La intención del filial es nutrir al primer equipo.

–¿Y se ve fuera de Málaga?

–No, volvería seguro. Málaga es el paraíso y ahora que tenemos ciudad deportiva espero aprovecharla.

–Y si tiene que hacer un once histórico, ¿cuál sería?

–En portería pongo a Arconada, mi ídolo. De centrales mi Reyes y Fernando Hierro. En los laterales Sonia Amaya y Raquel Peña, que era bajita pero un bicho. En el medio, Alicia, indiscutible. A su lado, Raquel Pérez y Toulalan, un pulmón. De delantera, Auxi. En las bandas, te digo David Larrubia, que este año se va a salir. Y en la otra, cualquiera de las 'mellis'. Me gusta tirar para casa.

–¿Se imaginaba llegar hasta donde ha llegado hoy?

–Nunca. Muchas veces cuando voy a entrar a La Rosaleda, me quedo parada en la puerta y pienso en mis padres. Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar allí y que la gente iba a saber quién soy o que iba a tener un despacho. Ni en mis mejores sueños.

–¿Qué le dice a alguien que piensa que el fútbol femenino es una moda pasajera?

–Quien no apuesta por el fútbol femenino se equivoca. Ahí están los datos de la última Eurocopa.Es la pureza del fútbol, creo que no hay esa maldad que hay todavía en el masculino.

–Y, la pregunta más importante. ¿Le gustan las granizadas?

–Sí, me gustan de limón.

–¿Con quién se tomaría una?

–Con mi hijo. Son momentos que a una le gusta estar con gente que quiere.

–¿Le gusta tanto el fútbol como a usted?

–A él no le apasiona tanto como a mí, yo es que vivo por y para el fútbol todo el día. Viene poco a mis partidos y le regaño. Cuando juega a la play me dice algunos nombres de jugadoras y dice que sabe más que yo.