Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las jugadoras de España celebran uno de los cinco goles. FEF
Fútbol Sala | Mundial

España se cuelga el bronce tras derrotar a Argentina

Los goles de Ale de Paz, Antía Pérez, Irene Córdoba -máxima goleadora del torneo con siete tantos- y dos de Laura Córdoba dieron el triunfo a La Roja

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:04

Comenta

España cerró el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia colgándose el bronce tras derrotar a Argentina (1-5). Una medalla que sabe ... a mucho por ser la primera en su estreno en una cita mundialista y porque se tuvo que sufrir para conseguirla, a pesar de lo que dice el marcador final. Las jugadoras de Clàudia Pons tuvieron que apretar los dientes hasta los últimos minutos para ganar el partido después de ir mandando desde muy temprano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  3. 3 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  4. 4 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  5. 5 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  6. 6 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  7. 7

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  10. 10 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España se cuelga el bronce tras derrotar a Argentina

España se cuelga el bronce tras derrotar a Argentina