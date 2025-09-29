Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jugadores del Elche celebran una victoria. EFE

El Elche se codea con el Barça y el Bayern

El cuadro ilicitano es uno de los seis equipos invictos en las grandes ligas europeas

David Hernández

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:42

Elche y Barça son los únicos dos equipos invictos que quedan en España y se unen a Bayern, Dortmund, Juventus y Crystal Palace, al solitario ... grupo de conjuntos que aún no fueron derrotados en las cinco grandes ligas o competiciones europeas. En el caso del cuadro de Hansi Flick no sorprende y continúa su firmeza en el campeonato español repitiendo la tónica del curso anterior. Totalmente inesperado es el caso de los ilicitanos, que finalizaron el mes de septiembre después de siete jornadas en cuarta posición con 13 puntos. El Elche no tuvo excesivas complicaciones, a pesar de haber jugado en campos complicados, y logró plantar cara a todos sus rivales.

Espacios grises

