Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jude Bellingham, durante el último choque del Real Madrid ante el Villarreal. EP
Mundial | Clasificación

El efecto bumerán del virus FIFA

La ventana de selecciones de octubre está marcada por las numerosas bajas provocadas por un calendario que no da tregua

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 15:29

Comenta

El virus FIFA ataca de nuevo. Aunque en esta ocasión, golpea de manera inversa a lo que suele ser habitual, ya que varias estrellas no ... podrán viajar para defender los colores de su selección debido a problemas físicos que arrastran de sus clubes. En este caso, puede decirse que los combinados nacionales han recibido de su propia medicina y no podrán contar con jugadores que marcan diferencias como Dembélé, Kvaratskhelia o Bellingham en la lucha por la clasificación para el Mundial de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  5. 5 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  6. 6 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  7. 7 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El efecto bumerán del virus FIFA

El efecto bumerán del virus FIFA